Дом по программе реновации возведут на Новочеремушкинской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом по программе реновации построят на Новочеремушкинской улице в Академическом районе на юго-западе Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что проектную документацию для объекта уже согласовали. Новостройка будет состоять из пяти секций, в ней создадут 544 квартиры. Из них 186 однокомнатных, 265 двухкомнатных, 93 трехкомнатных.

Специалисты сделают в них необходимую отделку, установят осветительные приборы, розетки, новую сантехнику, двери, кухонные мойку и плиту. Несколько квартир адаптируют для проживания маломобильных граждан. В здании также сделают одноуровневую подземную автостоянку, говорится в сообщении.

Уточняется, что на первом и втором этажах дома появятся помещения общественного назначения. В них смогут открыться магазины, аптеки, салоны, иные предприятия сферы услуг. Большое внимание уделят благоустройству придомовой территории.

Тротуары и проезды будут устроены, добавила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева. Между тем площадки оборудуют для занятий спортом, детских игр, отдыха. Также установят малые архитектурные формы, разобьют газоны и высадят зеленые насаждения.

Ранее сообщалось, что новостройку по программе реновации на Совхозной улице столичного района Люблино введут в эксплуатацию в 2024 году. Здание будет находиться на Совхозной улице, доме 55, строении 1.

До этого специалисты приступили к возведению жилого дома по программе реновации в Рязанском районе. В будущей новостройке на 492 квартиры планируется разместить 108 однокомнатных, 306 двухкомнатных и 78 трехкомнатных квартир.

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