Строительство дома по программе реновации стартовало в районе Рязанском

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты приступили к возведению жилого дома по программе реновации в районе Рязанском, рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.



"В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения и разработке котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году", – сообщил он.

Сооружение появится на 3-й Институтской улице на юго-востоке Москвы. Дом будет представлять собой два строения переменной этажности, фасад которых будет состоять из навесных панелей, облицованных кирпичом.

В будущей новостройке на 492 квартиры планируется разместить 108 однокомнатных, 306 двухкомнатных и 78 трехкомнатных квартир. Уточняется, что на первом этаже расположатся технические помещения и общественные заведения.

"Здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей", – уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В вестибюле дома будет кладовая, колясочная, а также два современных лифта грузоподъемностью 400 и 1 000 килограммов. Территорию вокруг дома благоустроят и возведут две детские игровые площадки, две спортплощадки и площадку для отдыха.

Ранее специалисты приступили к возведению двух корпусов по реновации в районе Царицыно на улице Кантемировской. Их возводят на месте двух снесенных пятиэтажек, жители которых переехали в новые квартиры в этом же районе.

Также стало известно, что первый этап программы реновации в районе Кузьминки в Москве выполнен наполовину. В первый этап, который реализуется до конца 2024 года, включили 34 дома. Сейчас в районе ведется расселение 18 домов. 17 из них уже полностью расселили, жители еще одного дома переезжают.



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