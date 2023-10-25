Два корпуса по реновации начали строить в столичном районе Царицыно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты приступили к возведению двух корпусов по реновации в районе Царицыно на улице Кантемировской. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

По словам главы Депстроя Рафика Загрутдинова, корпуса появятся по адресу Кантемировская улица, владение 43.

"Их возводят на месте двух снесенных пятиэтажек, жители которых переехали в новые квартиры в этом же районе. В настоящее время завершаются работы по возведению монолитных конструкций нулевого цикла. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году", – уточнил Загрутдинов.

В пресс-службе добавили, что первый корпус будет состоять из трех секций с одноэтажной пристройкой, второй – из двух секций. Во время отделки фасада жилого дома специалисты применят навесные трехслойные наружные стеновые панели, облицованные кирпичом. На них появятся металлические корзины под кондиционеры.

Кроме того, специалисты оформят входные группы витражным остеклением. В общей сложности предполагается обустроить 362 квартиры: 164 однокомнатных, 158 двухкомнатных и 40 трехкомнатных. Шесть квартир создадут под удобства маломобильных граждан. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику.

Первый этаж дома будет нежилым. Там установят объекты социального, коммерческого и культурного назначения, отметили в пресс-службе. В вестибюле жилой части здания разместятся лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, помещение хранения уборочного инвентаря.

Между этажами установят современные грузопассажирские лифты, которые оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли. Придомовую территорию благоустроят.

Ранее Загрутдинов рассказал, что в настоящее время специалисты строят шесть домов в Можайском районе по программе реновации. Площадь зданий составляет 81,7 тысячи квадратных метров. В проектировании находятся семь объектов жилой площадью 101,3 тысячи "квадратов".

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