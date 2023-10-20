Новый жилой дом по программе реновации начали строить на Люблинской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строители начали возводить новостройку по программе реновации в районе Люблино на юго-востоке столицы. Об этом сообщил руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время ведется разработка котлована и устройство шпунтового ограждения. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году", – сообщил он.

Новостройка на Люблинской улице будет односекционной. Ее построят по индивидуальному проекту – вентилируемый фасад здания облицуют керамическим кирпичом, а входы украсят витражами, уточнил Загрутдинов.

В доме предусмотрено 192 квартиры – 48 однокомнатных, 120 двухкомнатных и 24 трехкомнатных. Также 5 квартир оборудуют для маломобильных жильцов.

На первом этаже дома разместятся общественные заведения, а в вестибюле установят четыре лифта – два грузоподъемностью 1 000 килограммов и два – 400 килограммов.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, за 9 месяцев 2023 года в ЮВАО Москвы возвели 6 новостроек по программе реновации. Всего на территории столицы ввели в эксплуатацию 49 новых жилых зданий.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что благоустройство провели в сквере у станции метро "Люблино". На месте пустыря рядом с домом 2, корпусом 1, на улице Маршала Кожедуба обустроили пешеходные дорожки, зоны для тихого отдыха и детские площадки.

Сергей Собянин: в сентябре ввели 13 новостроек по программе реновации