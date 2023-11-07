Дом по программе реновации в Люблине введут в эксплуатацию в следующем году

Фото: Депстрой

Новостройку по программе реновации на Совхозной улице столичного района Люблино введут в эксплуатацию в 2024 году. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что здание будет находиться на Совхозной улице, доме 55, строении 1.

"В настоящее время ведется монтаж инженерных сетей и черновая отделка. Новостройку возводят в шаговой доступности от станции метро "Люблино". Дойти до входа в подземку можно за 5–6 минут", – отметил руководитель департамента.

В здании будет четыре секции. Под территорией внутреннего двора разместится подземная парковка. Фасад здания выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных клинкерным кирпичом спокойных пастельных тонов. На них установят металлические корзины для кондиционеров.

Дом будет рассчитан на 322 квартиры, четыре из которых адаптируют для маломобильных жильцов. Квартиры будут располагаться со второго этажа.

Первые этажи отведут под размещение объектов инфраструктуры, офисов и технических помещений для обслуживания жилых домов. В вестибюле жилой части сделают помещения для колясок, кладовую и зону для почтовых ящиков. В здании установят современные лифты грузоподъемностью 1 000 килограммов. В новостройке также установят системы охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Во дворе дома установят территории для отдыха, спортивную и детскую площадки. Там высадят деревья, кустарники, цветы, а также проложат сеть пешеходных дорожек.

Ранее специалисты приступили к возведению жилого дома по программе реновации в районе Рязанском. В будущей новостройке на 492 квартиры планируется разместить 108 однокомнатных, 306 двухкомнатных и 78 трехкомнатных квартир.

Новости часа: почти 540 старых домов расселили в Москве по программе реновации