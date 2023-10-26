Строительство дома по программе реновации стартовало в Северном Измайлове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты приступили к возведению дома по программе реновации в районе Северное Измайлово, рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Объект появится по адресу 11-я Парковая улица, земельный участок 55.1.

"В настоящее время ведутся работы по разработке котлована и устройству шпунтового ограждения, также производится монтаж монолитных конструкций фундаментной плиты здания. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году", – поделился Загрутдинов.

Новостройка будет состоять из пяти секций переменной этажности. На подземном уровне появится автостоянка. Во время отделки фасада специалисты применят навесные трехслойные наружные стеновые панели, облицованные кирпичом. На них установят металлические корзины под кондиционеры.

Вместе с этим специалисты оформят входные группы витражным остеклением. В общей сложности дом предполагает 383 квартиры: 180 однокомнатных, 136 двухкомнатных и 67 трехкомнатных. Три квартиры создадут для комфорта маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику.

Первый этаж дома будет нежилым. Там появятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части разместятся лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, помещение хранения уборочного инвентаря.

Дом будет оснащен лифтами с визуальными и тактильными средствами информации. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли. Специалисты также установят детскую и спортивную площадки во дворе, а также площадки для отдыха. Придомовую территорию благоустроят.

Ранее Загрутдинов рассказал, что строители начали возводить два корпуса по реновации в районе Царицыно на улице Кантемировской. В настоящее время там завершаются работы по строительству монолитных конструкций нулевого цикла.

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