Шесть домов по реновации строят в Можайском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты возводят шесть домов в Можайском районе по программе реновации, сообщили в пресс-службе департамента строительства города Москвы со ссылкой на руководителя Депстроя Рафика Загрутдинова.

Площадь зданий составляет 81,7 тысячи квадратных метров, уточнил он. В проектировании находятся семь объектов жилой площадью 101,3 тысячи "квадратов". Так, дома появятся по адресам:

улица Багрицкого, земельный участок 28;

улица Говорова, владение 14/16;

улица Горбунова, владение 11/3;

улица Красных Зорь, владение 23/25;

улица Кубинка, земельный участок 16/1, зона 4.1 (1-я очередь);

улица Толбухина, владение 2/4.

Отмечается, что готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации. Первые этажи домов специалисты сделают нежилыми. Там могут расположить вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря и многое другое. Также на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы.

"С момента старта программы реновации в районе Можайском в эксплуатацию введено 6 новостроек. Всего в районе новые квартиры по программе реновации получат жители 148 домов", – заключил Загрутдинов.

Ранее стало известно, что в столичном районе Очаково-Матвеевское возведут дом по программе реновации. Новостройка будет располагаться по адресу Веерная улица, земельный участок 28а.

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