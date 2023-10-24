24 октября, 09:32Город
Шесть домов по реновации строят в Можайском районе Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты возводят шесть домов в Можайском районе по программе реновации, сообщили в пресс-службе департамента строительства города Москвы со ссылкой на руководителя Депстроя Рафика Загрутдинова.
Площадь зданий составляет 81,7 тысячи квадратных метров, уточнил он. В проектировании находятся семь объектов жилой площадью 101,3 тысячи "квадратов". Так, дома появятся по адресам:
- улица Багрицкого, земельный участок 28;
- улица Говорова, владение 14/16;
- улица Горбунова, владение 11/3;
- улица Красных Зорь, владение 23/25;
- улица Кубинка, земельный участок 16/1, зона 4.1 (1-я очередь);
- улица Толбухина, владение 2/4.
Отмечается, что готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации. Первые этажи домов специалисты сделают нежилыми. Там могут расположить вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря и многое другое. Также на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы.
"С момента старта программы реновации в районе Можайском в эксплуатацию введено 6 новостроек. Всего в районе новые квартиры по программе реновации получат жители 148 домов", – заключил Загрутдинов.
Ранее стало известно, что в столичном районе Очаково-Матвеевское возведут дом по программе реновации. Новостройка будет располагаться по адресу Веерная улица, земельный участок 28а.
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