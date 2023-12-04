Дом по программе реновации построят на Кутузовском проспекте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном районе Фили-Давыдково на Кутузовском проспекте построят дом по программе реновации. О выдаче разрешения на строительство сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"Общая площадь новостройки превысит 22,3 тысячи квадратных метров. В ней запроектировано 200 квартир и подземный паркинг на 61 машино-место", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

В доме разместятся 58 однокомнатных, 100 двухкомнатных и 42 трехкомнатные квартиры. Два жилых пространства оборудуют для маломобильных москвичей.

Первый этаж четырехсекционной новостройки отведут под коммерческие точки, а также центр информирования по переселению. В его составе будут работать администраторы, справочная служба, а также зона для ожидания с детьми.

Наружные фасады дома облицуют керамогранитом, а стены балконов покроют декоративно-защитной штукатуркой с последующей окраской. В дизайне также используют витражное остекление.

На прилегающей к дому территории появятся проезды, тротуары, открытые парковки, площадки для отдыха, игр и занятий спортом. Проектом также предусмотрен комплекс работ по благоустройству.

Войстратенко обратил внимание, что каждый этап возведения объекта будут контролировать специалисты надзорного ведомства. Особое внимание объектам программы реновации уделяется по поручению Сергея Собянина.

Ранее стало известно, что в Москве по программе реновации строят и проектируют более 430 домов. В стадии строительства на данный момент находятся 238 объектов площадью 4,3 миллиона квадратных метров, в проектировании – еще 200 объектов общей площадью 4 миллиона квадратных метров. После реализации проектов новое жилье получат 145 тысяч человек.



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