Более 430 домов строят и проектируют в Москве по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В столице 438 домов по программе реновации находятся в стадии строительства и проектирования. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Программа реновации активно реализуется во всех округах Москвы. В стадии строительства на данный момент находятся 238 объектов площадью 4,3 миллиона квадратных метров, в проектировании – еще 200 объектов общей площадью 4 миллиона квадратных метров", – заявил Бочкарев.

Как уточнил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, с начала действия программы реновации ввели 280 зданий площадью 4 миллиона квадратных метров.

Он отметил, что новостройки расположены во всех административных округах столицы, а мощность введенных новостроек позволяет расселить 145 тысяч жителей.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, с начала действия программы реновации москвичи получили предложения равнозначных квартир в 259 новостройках.

Претендовать на новые квартиры могут 128,3 тысячи человек, которые раньше проживали в 890 старых домах. Они уже заключили договоры с городом и получили ключи от нового жилья, отметил Гаман.

Кроме того, продолжил руководитель департамента городского имущества, более 15 тысяч горожан осматривают предложенные квартиры или оформляют документы.

Ранее стало известно, что жители 248 домов приступили к переселению по программе реновации с начала года. Как уточнил Бочкарев, это порядка 36 тысяч человек из 47 районов города. Горожане будут жить в квартирах с улучшенной отделкой в 40 новостройках.

Также дом ввели в эксплуатацию в столичных Черемушках в рамках реализации программы реновации. Речь идет о новостройке по адресу Новочеремушкинская улица, дом 56/3.

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