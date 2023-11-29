Сергей Собянин включил в программу реновации стартовую площадку в Кунцеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Новую площадку в столичном районе Кунцево включили в программу реновации. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По его информации, там построят 5,4 тысячи квадратных метров жилья для 3,5 тысячи человек. Благодаря этому будут расселены 19 старых домов.

Мэр напомнил, что всего для возведения новостроек по реновации подобрали 602 площадки. Готовы на данный момент 280 домов, жители 890 ветхих зданий уже заехали в новые квартиры или завершают переезд.

С начала года к переселению по программе реновации в столице приступили жители 248 домов, рассказал ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он уточнил, что это около 36 тысяч жителей из 47 районов города. Горожане будут жить в квартирах с улучшенной отделкой в 40 новостройках.

До этого стало известно, что новостройку по программе реновации введут в эксплуатацию на улице Кедрова в Академическом районе в следующем году. В настоящее время в здании ведутся монтаж фасадов и работы по черновой отделке квартир.

Мэр Москвы: с начала года ввели в эксплуатацию 52 дома по программе реновации