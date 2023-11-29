Жители 248 домов в Москве приступили к переселению по реновации в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала года к переселению по программе реновации в столице приступили жители 248 домов. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что это около 36 тысяч жителей из 47 районов города. Горожане будут жить в квартирах с улучшенной отделкой в 40 новостройках.

Добавляется, что программу реновации реализуют по принципу "волнового" переселения. Комфортное и современное жилье появляется на месте снесенных и расселенных старых домов. В настоящее время рабочие возводят 108 зданий на их месте.



От процесса расселения и демонтажа домов зависит выполнение намеченных планов по обеспечению переселения, поэтому его важно продолжать, заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его информации, с начала 2023 года объем расселенного жилого фонда достиг 186 домов, это превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Между тем за все время реализации программы началось переселение свыше 142,7 тысячи москвичей, получивших письма с предложениями равнозначных квартир. Большая часть из них стала правообладателями нового жилья.

Документы на новое жилье с начала текущего года оформили более 32 тысяч москвичей, сказал руководитель департамента городского имущества, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Максим Гаман.

Остальные горожане, которые получили от города соответствующее предложение, продолжают осматривать варианты и оформлять документы, подчеркнул он. Для экономии времени и удобства для участников программы создали сервис на mos.ru, при помощи которого можно записаться на осмотр квартиры и подписание договора, загрузить необходимые документы онлайн.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала запуска программы реновации в столице ввели 4 миллиона квадратных метров жилья. Он уточнил, что это 280 новостроек во всех административных округах и 84 районах города.

Также дом ввели в эксплуатацию в столичных Черемушках в рамках реализации программы реновации. Речь идет о новостройке по адресу Новочеремушкинская улица, дом 56/3.

Мэр Москвы: с начала года ввели в эксплуатацию 52 дома по программе реновации