Собянин: в Москве ввели 280 новостроек с начала программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Четыре миллиона квадратных метров жилья ввели в столице с начала запуска программы реновации, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Он уточнил, что это 280 новостроек во всех административных округах и 84 районах города. Площадь введенного жилья позволит обеспечить новыми квартирами около 150 тысяч жителей.



Мэр рассказал, что новоселье уже отпраздновали свыше 117 тысяч человек, еще более 26 тысяч участников программы уже оформляют документы или переезжают.



Только в этом году ввели в эксплуатацию 52 дома, к расселению приступили 36,54 тысячи жителей. Сейчас идет проектировка и строительство еще 438 домов.

Ранее стало известно, что на Шоссейной улице в районе Печатники возведут дом для участников программы реновации.

Здание появится в составе многофункционального комплекса "Заречье", уточнил зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов. По его словам, общая площадь корпуса составит около восьми тысяч квадратных метров, а высота – 14 этажей.

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