Более 90 тыс кв м реновационного жилья построят на Нижегородской улице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жилой комплекс по программе реновации построят на Нижегородской улице. Его площадь составит 90,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

"Комплекс будет состоять из двух корпусов, соединенных между собой единой благоустроенной площадкой с детскими игровыми зонами и местами для отдыха. Объект станет логическим продолжением развития района, где создаются современные и комфортные условия проживания в рамках программы реновации", – подчеркнула она.

Площадь одного корпуса будет 62,5 тысячи квадратных метров, второго – почти 18 тысяч квадратных метров. Для возведения зданий специалисты подобрали участок по адресу Нижегородская улица, дом 92А.

Ранее стало известно, что первый этап программы реновации в районе Кузьминки в Москве выполнен наполовину. В первый этап, который реализуется до конца 2024 года, включили 34 дома. Сейчас в районе ведется расселение 18 домов. 17 из них уже полностью расселили, жители еще одного дома переезжают.

До этого специалисты приступили к возведению двух корпусов по реновации в районе Царицыно на улице Кантемировской. Их возводят на месте двух снесенных пятиэтажек, жители которых переехали в новые квартиры в этом же районе.

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