Собянин: 25 новостроек по программе реновации ввели на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин сообщил, что в Южном административном округе столицы ввели 25 новостроек по программе реновации. Из них 23 уже передали под заселение, оставшиеся две готовятся к встрече новоселов. Об этом мэр Москвы рассказал в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, на юге столицы новые квартиры получили свыше 11,2 тысячи москвичей из 72 домов. В данный момент также возводятся еще 17 новостроек в районе Чертаново Южное, Царицыно, Бирюлево Восточное и Западное, Нагатинский Затон, Нагорном и Нагатино-Садовники.

Кроме того, специалисты параллельно создают в перечисленных районах необходимую для комфортной жизни социальную инфраструктуру.

В частности, на Кировоградской улице в районе Чертаново Южное был введен в эксплуатацию новый детский сад для 125 детей. Строительство еще одного детсада на 150 мест началось на улице Газопровод.

"В Бирюлеве Восточном практически готова детско-взрослая поликлиника. В Зябликове на пересечении улицы Шипиловской и Орехового проезда возводим физкультурно-оздоровительный комплекс "Акварис", – поделился Собянин.

Также в Орехово-Борисове Южном будет построен спортивный объект. На данный момент он находится на стадии разработки градостроительной документации.

Помимо этого, при помощи инвестора планируется обустроить площадку для мотокросса в Царицыне. Мэр Москвы добавил, что уже были утверждены изменения в правилах землепользования и застройки, позволяющие это сделать.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Москворечье-Сабурово возведут многофункциональный жилой комплекс с медицинским центром и офисами. Здание будет располагаться на Борисовских прудах. В нем планируется сделать семь секций, под которыми будет подземная парковка.

До этого руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов рассказал, что в Косино-Ухтомском районе Москвы началось строительство жилого дома по программе реновации. Здание будет располагаться по адресу Оренбургская улица, дом 26.

Новости часа: дом с подземным паркингом построят по реновации на Оренбургской улице