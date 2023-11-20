Учебный корпус с детсадом на Фестивальной улице сдадут к концу года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Учебный корпус на 200 мест с детским садом, расположенный на Фестивальной улице в Москве, сдадут до конца текущего года. Об этом сообщил глава Дептроя столицы Рафик Загрутдинов.

С его слов, строительная готовность здания – 95%. В настоящее время там занимаются монтажом мебели и оборудования, а также благоустройством территории, сказал он.

Уточняется, что на первом этаже разместят вестибюльную группу, комнату охраны, обеденный зал, учебные кабинеты первых классов, игровую с возможностью разделения на два спальных помещения и санузлы. На втором и третьем этажах сделают кабинеты для вторых и четвертых классов. Также на втором этаже разместят актовый зал с артистическими и кладовой, спортзал с раздевалками и душевыми, инвентарной и тренерской. На третьем этаже расположатся учебные и универсальные кабинеты и библиотека.

Кроме того, детсад будет рассчитан на 150 мест. Для дошкольников на первом этаже расположатся групповые помещения, общие со школой медблок и пищеблок. На втором этаже сделают музыкальный зал, а на третьем – физкультурный.

Ранее сообщалось, что в районе Тропарево-Никулино открылась новая школа, которая также приспособлена для маломобильных учеников. В корпусе открыли лабораторно-исследовательский комплекс, медиатеку с библиотекой, пространство для шахматного кружка. А на базе IT-полигона учащиеся займутся 3D-моделированием, робототехникой и программированием.

В районе Тропарево-Никулино открылась новая школа