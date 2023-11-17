Собянин: новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С 2011 года в Москве построили 586 новых школ и детских садов, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Он рассказал об открытии еще одной школы в районе Тропарево-Никулино.

Новое учебное заведение расположилось на улице Академика Анохина.

"У старшеклассников школы "Тропарево" первый учебный день в новом здании", – написал мэр.

Здание приспособлено и для маломобильных учеников. Кроме того, в корпусе открыли лабораторно-исследовательский комплекс, медиатеку с библиотекой, пространство для шахматного кружка. На базе IT-полигона ребята займутся 3D-моделированием, робототехникой и программированием.

Ранее Собянин рассказал, что с начала этого года в столице ввели в эксплуатацию более 90 социальных объектов. 62 из них были возведены за счет внебюджетных источников. Например, в городе открыли многофункциональный кластер "Ломоносов" – флагман Инновационного научно-технического центра МГУ "Воробьевы горы".

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