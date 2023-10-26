Москва получила в собственность два спорткомплекса и 13 образовательных объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Застройщики в столице передали в собственность городу два спорткомплекса и 13 образовательных объектов с начала года. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов, слова которого приводятся на официальном сайте мэра Москвы.

Их общая площадь составляет 94 тысячи "квадратов". Столичные власти прикладывают все усилия, чтобы сделать жизнь москвичей комфортнее. В городе активно возводят новые объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, поликлиники и спортивные центры.

"С начала этого года застройщики передали в столичную собственность 13 объектов образования, рассчитанных почти на шесть тысяч учеников и воспитанников. Из них 11 возвели инвесторы вблизи новых жилых кварталов", – уточнил Ефимов.

Он также отметил, что площадь двух спорткомплексов, переданных городу, составляет 12,5 тысячи "квадратов". По словам заммэра, их возвели на бюджетные средства.

Речь идет о спортивном центре на юго-западе Москвы (5,8 тысячи "квадратов") и бассейне для Московского государственного университета спорта и туризма на северо-востоке города (6,6 тысячи "квадратов").

Кроме того, глава столичного департамента горимущества Максим Гаман рассказал, что город получил права на 10 детских садов (24 тысячи "квадратов") и три школы (57,5 тысячи "квадратов").

Выяснилось, что больше всего переданных объектов образования находится в ТиНАО – шесть детских садов и школа.

Ранее стало известно, что столица подписала с застройщиком договор аренды земли для возведения офисного центра с паркингом около столичной станции метро "Калужская". Площадь постройки составит 42,6 тысячи "квадратов".

Также Гаман сообщил, что с января по сентябрь 2023 года город передал советам ветеранов более 20 помещений общей площадью свыше 1,4 тысячи квадратных метров. Большая часть переданных пространств располагается на юго-востоке Москвы. Там находятся шесть помещений общей площадью 385,2 квадратного метра. Еще четыре помещения находятся на севере столицы, три – на юге.



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