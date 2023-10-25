Город передал советам ветеранов более 20 помещений с начала 2023 года

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

С января по сентябрь 2023 года город передал советам ветеранов более 20 помещений общей площадью свыше 1,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"По итогам девяти месяцев этого года управам районов в девяти округах столицы в оперативное управление передано 23 помещения для организации работы отделений советов ветеранов", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Шесть помещений площадью 422,3 квадратного метра передали в третьем квартале текущего года.

Большая часть переданных пространств располагается на юго-востоке Москвы. Там находятся шесть помещений общей площадью 385,2 квадратного метра. Еще четыре помещения находятся на севере столицы, три – на юге.

До этого стало известно, что город передал новое помещение центру досуга и спорта "Сказка". Оно располагается в Хорошёвском районе Москвы. Всего в кружках и секциях центра занимаются 85 взрослых и 37 детей.

