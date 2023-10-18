Предприниматели смогут открыть шесть точек общепита на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Предприниматели смогут открыть шесть кафе на территории ВДНХ в Москве. На городские торги уже выставлены торговые объекты в Останкинском районе. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, передает портал мэра и правительства Москвы.

Он рассказал, что 9 ноября пройдут аукционы, победители смогут открыть шесть всесезонных кафе на ВДНХ. Среди лотов доступны три киоска площадью от 15 до 57 "квадратов" и три павильона площадью от 24 до 47 "квадратов". С победителями подпишут договоры до 30 сентября 2026 года, добавил Щербаков.

Три торговых объекта находятся на кольцевой дороге ВДНХ, два – около 3-го Каменского пруда, еще один – возле павильона № 27 "Физкультура и спорт". В этих помещениях победители аукционов смогут поставить оборудование, разместить рекламу, вывески, таблички, тем самым организовав торговую деятельность.

Ранее сообщалось, что столичные предприниматели в результате торгов арендовали у города 21 земельный участок площадью 14,57 гектара для строительства спортивных объектов. Они расположены в 11 административных округах. Общая площадь возводимых комплексов составляет 169,72 тысячи "квадратов".

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