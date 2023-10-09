Предприниматели смогут открыть точку общепита в Молжаниновском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Земельный участок в Охтинском проезде в Молжаниновском районе на севере Москвы выставили на городские торги. Победитель аукциона сможет сделать там точку общепита. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Площадь участка составляет 1,5 тысячи квадратных метров, уточнил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Договор аренды с победителем подпишут на 2,5 года.

Отмечается, что там будет возможно построить здание общей площадью до 765 "квадратов" и высотой до 15 метров. Размер годовой арендной платы определят в ходе торгов.

На сайте подчеркнули, что после завершения строительства, регистрации права собственности на объект и иных условия договора арендатор сможет воспользоваться исключительным правом на приобретение участка.

Добавляется, что аукцион состоится 26 октября, заявки на участие ждут до 23 октября. Для того, чтобы ее подать, нужна регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах публикуется на инвестиционном портале Москвы.

Ранее на городские торги выставили 49 парковочных мест на многоуровневой автостоянке в столичном районе Коньково. Площадь 49 лотов варьируется от 15 до 17 квадратных метров. Места располагаются на стоянке на улице Академика Опарина.

До этого сообщалось, что участок под строительство культурно-досугового центра выставят на торги в столичном районе Косино-Ухтомском на востоке Москвы. С победителем торгов заключат договор на срок 4 года 10 месяцев.

Москва выставит почти 3 тыс квадратных метров помещений на торги