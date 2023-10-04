Инвестор сможет построить культурно-досуговый центр на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Участок под строительство культурно-досугового центра выставят на торги в столичном районе Косино-Ухтомском на востоке Москвы. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Речь идет об участке площадью 0,34 гектара на улице Медведева. Недалеко от него располагаются парковая зона и станция метро "Улица Дмитриевского".

"Инвестор сможет построить здание площадью до 2,7 тысячи квадратных метров и разместить в нем, например, музей, выставочный зал, художественную галерею, кинотеатр", – цитируют Гамана на портале мэра и правительства Москвы.

С победителем торгов заключат договор на срок 4 года 10 месяцев, 28 месяцев из которых будет отведено на получение разрешения на строительство, еще 15 – на работы нулевого цикла.

До 6 октября инвесторы также смогут подать заявку на участие в торгах на право установки вендинговых автоматов с едой и напитками в Измайловском парке. В ассортименте автоматов держатели могут представить чипсы, сухарики, семечки, питьевая вода, соки, квас и другие.

