На городские торги выставили земельный участок в районе Южное Бутово

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Земельный участок на юго-западе Москвы выставили на городские торги по аренде под капитальное строительство. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Москвы Ивана Щербакова.

Он уточнил, что участок расположен в районе Южное Бутово, его площадь составляет 3,6 тысячи квадратных метров. Инвестор сможет построить здесь объект спорта и культурно-досуговой деятельности.

"Победитель торгов сможет возвести здесь здание общей площадью до 4,7 тысячи квадратных метров и высотой до четырех этажей", – добавил Щербаков.

Участок находится на Бартеневской улице, в данный момент он никак не используется. Уточняется, что арендатор сможет подключить проект к действующим городским инженерным сетям.

Аукцион состоится 5 октября на электронной торговой площадке "Росэлторг". Заявки на участие принимаются до 2 октября. Чтобы отправить заявку, необходимо пройти регистрацию на площадке и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Информация о торгах публикуется на инвестиционном портале Москвы.

Ранее сообщалось, что здание спортивного назначения в районе Алексеевский на северо-востоке столицы выставили на торги. Площадь здания с мансардой составляет свыше 1,4 тысячи квадратных метров.

До этого в Москве выставили на торги девять земельных участков под спортивные объекты. В рамках аукционов будет принято решение о том, кому будет предоставлено право на размещение некапитальных объектов и размер платы.

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