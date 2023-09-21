Собянин одобрил инвестпроекты, которые дадут городу около 12,3 тыс рабочих мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин рассказал о строительстве социальных объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом мэр Москвы написал в своем телеграм-канале.

"Одобрили проекты строительства поликлиники в поселении Рязановском ТиНАО, а также школы, детского сада и поликлиники в Бирюлеве Восточном", – сообщил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что данные объекты будут возведены за счет инвесторов по программе стимулирования создания рабочих мест. Благодаря этой программе девелоперы получают от города льготы для строительства необходимой социальной, промышленной, офисной или другой инфраструктуры.

Мэр Москвы также заявил, что в рамках этой программы были согласованы планы реализации еще 10 проектов. Они будут возведены в поселениях Марушкинском, Сосенском и Рязановском, а также в районах Покровское-Стрешнево, Очаково-Матвеевское, Бирюлево Восточное, Хорошёво-Мнёвники и Обручевском.

По словам Собянина, данные проекты дадут городу порядка 12,3 тысячи рабочих мест.

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