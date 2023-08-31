Производитель косметических средств получил от Москвы земельный участок по льготной ставке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Москва передала компании земельный участок по льготной ставке в размере один рубль в год для возведения завода по выпуску косметических средств на северо-востоке города. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

"В рамках масштабного инвестиционного проекта на участке площадью 0,66 гектара в районе Свиблово инвестор построит предприятие полного цикла по производству косметических средств и изготовлению упаковки для продукции. Инвестор вложит в проект 440 миллионов рублей", – заявил он.

Завод появится по адресу улица Енисейская, владение 1. Предприятие начнет выпускать декоративную косметику, средства личной гигиены, для ухода за кожей и антисептики.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, отметил, что контракт с инвестором был подписан на пять лет. За этот период он должен закончить возведение предприятия общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров, а также начать выпуск продукции. По его словам, льготная ставка один рубль в год будет действовать во время всего срока реализации проекта.

Отмечается, что выпуск косметических средств представляет собой еще одно направление развития строительной компании, которая реализует свои проекты в Москве и других регионах РФ. ООО "ТСП" планирует расширить действующее производство косметических средств.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что на данный момент компания поставляет на российский рынок косметику из натуральных ингредиентов. В 2024 году она рассчитывает начать экспортировать до 30% готовой продукции. Реализация проекта предоставит Москве 50 новых рабочих мест.

Директор по развитию компании Арман Вардазарян, комментируя расширение производства, отметил, что такая идея возникла после ухода с рынка иностранных косметических фирм. Московский производитель намерен не только возвести новое предприятие, но и организовать на его базе косметический кластер.

Ранее Ефимов рассказал, что столичные компании, занимающиеся выпуском электрооборудования, нарастили объем производства более чем в два раза за первые шесть месяцев 2023 года. Вице-мэр отметил, что объем вырос на 106,6%.

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