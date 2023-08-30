Московская компания увеличила объем производства женской одежды на 20%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная компания, производящая женскую одежду, с начала текущего года увеличила выпуск продукции на 20% благодаря расширению ассортимента. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что в связи с уходом ряда зарубежных брендов с российского рынка легкая промышленность Москвы столкнулась с некоторыми вызовами, однако это позволило ей воспользоваться новыми возможностями развития.

В данный момент компания Moda di Lusso нарастила объемы производства и смогла увеличить ассортимент одежды, всего компания выпускает 240 различных видов изделий, добавил Овчинский.

По его словам, производитель начал выпускать платья, костюмы, брюки и другие вещи. В товарную линейку бренда в том числе вошли верхняя одежда, классические и спортивные костюмы, сорочки.

"Сегодня производством одежды, обуви и аксессуаров в Москве занимается свыше 250 компаний. Ежегодно они увеличивают выпуск продукции и расширяют товарную линейку для закрытия растущих потребностей отечественного рынка", – передает слова Овчинского портал мэра и правительства Москвы.

При производстве одежды компания придерживается принципов разумного потребления и использует экологичные ткани для того, чтобы в будущем уже изношенные изделия можно было переработать, подчеркнул Овчинский.

Генеральный директор компании Ольга Антипина заявила, что осознанное потребление и экостиль – это тренд настоящего и перспективное направление будущего. Предприятие уделяет весомое внимание защите планеты, а постоянный мониторинг этой сферы и следование экологичным тенденциям позволяют расти коллективу и создавать актуальные продукты.

Одежда от бренда Moda di Lusso продается на маркетплейсах и на официальном сайте, в скором времени в городе появится магазин, который жители столицы смогут посетить, резюмировала она.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявлял, что в период с января по июнь текущего года объем продовольствия, отгруженного столичными предприятиями, вырос на 7,1% по отношению к аналогичному периоду 2022 года.

Он добавил, что количество произведенной продукции за этот же период увеличилось на 21,5%, что свидетельствует о готовности предприятий Москвы к освоению новых рынков сбыта и последующему росту объема поставок.



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