В Южном Бутове создадут 1,8 тыс рабочих мест благодаря строительству промышленного парка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда возведут промышленный парк в Южном Бутове. Благодаря этому в Москве появится 1,8 тысячи рабочих мест, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

"Инвестор построит в районе Южное Бутово объект площадью более 57 тысяч квадратных метров, где расположатся предприятия, которые могут относиться к любым видам небольших производств. В строительство парка будет вложено 4,8 миллиарда рублей", – цитирует Овчинского портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, сейчас готовность объекта оценивается в 65%. Специалисты уже смонтировали каркас зданий, завершили установку мягкой кровли и фасадов и выполнили облицовку производственной части. Сейчас работники проводят остекление, устанавливают двери и ворота, а также прокладывают инженерные коммуникации внутри корпуса.

Во второй очереди проекта специалисты смонтировали 95% каркаса. На данном этапе работ специалисты укладывают мягкую кровлю и занимаются монтажом фасадов. Помимо этого, они выкладывают внутриплощадочные инженерные сети. Речь идет о водопроводе, канализации и теплоснабжении.

Согласно проекту, клиент сможет воспользоваться более 50 вариантами планировок блоков площадью от 580 квадратных метров.

Будущий парк находится в 5 километрах от МКАД по Варшавскому шоссе. Объект имеет хорошую транспортную доступность. Горожане смогут доехать до парка как на общественном, так и на личном транспорте.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что по итогам 2022 года в городе ввели в эксплуатацию около 200 тысяч квадратных метров производственных объектов. По словам вице-мэра, на этих заводах будет реализовано более трех тысяч новых рабочих мест.

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