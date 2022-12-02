Собянин принял решение о локализации в столице производства материалов для службы крови

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин принял решение заключить контракт на локализацию в Москве производства медицинских материалов для службы крови, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Там уточнили. что в городе проведут электронный конкурс на заключение контракта на поставку расходных медицинских материалов для службы крови.

Поставщик должен будет в течение двух лет локализовать производство 14 материалов для городской службы крови, а правительство обязуется закупать выпускаемую продукцию в течение восьми лет.

Планируется, что частные инвестиции в проект должны составить не менее 500 миллионов рублей. Производство будет организовано на одной из площадок "Технополиса "Москва".

До этого столичные власти заключили пять офсетных контрактов с общим объемом закупок 72,7 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве проведут четыре электронных конкурса на право заключения госконтрактов на поставку лекарств. Инвесторы должны в течение 2–4 лет локализовать на территории Москвы производство 74 лекарственных препаратов, а правительство будет закупать выпускаемую продукцию в течение 4–5 лет на общую сумму 17,85 миллиарда рублей.



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