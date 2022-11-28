15:29Мэр Москвы
Собянин оценил итоги реконструкции поликлиники в Западном Дегунине
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин рассказал, что поликлиника в районе Западное Дегунино откроется после реконструкции 5 декабря. Градоначальник посетил объект, чтобы оценить результаты проделанной работы.
Мэр столицы отметил, что в городе успешно проводится реконструкция многих медучреждений. По его словам, в 200 московских поликлиниках делают ремонт, устанавливают новую мебель и оборудование. Врачи получают возможность лечить пациентов в комфортных условиях.
Он отметил, что реконструкция поликлиники в Западном Дегунине – это результат тех усилий, которые город прикладывает для развития здравоохранения.
"С 5 декабря двери откроются уже для пациентов. Жители близлежащих микрорайонов получат в шаговой доступности новую самую современную поликлинику с самым современным оборудованием", – добавил Собянин.
Глава города подчеркнул, что открытие поликлиники актуально в нынешних условиях распространения сезонных инфекций. Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ нагрузка на медиков заметно увеличилась, рассказал мэр.
В рамках реализации проекта реконструкции поликлиники:
- выделены помещения для новых кабинетов физиотерапии, массажа и ЛФК;
- обустроен новый фасад здания;
- заменены инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки;
- установлено новейшее медицинское оборудование – четыре аппарата УЗИ экспертного класса, цифровой маммограф, рентгенографический и рентгенодиагностический аппараты;
- благоустроена и озеленена прилегающая территория;
- внутренние пространство медучреждения обустроено в соответствии с новым московским стандартом поликлиник.
Ранее замглавы департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай заявил, что московские власти в следующем году будут осуществлять все запланированные программы в сфере здравоохранения.
Например, скоро в столице начнут работу шесть больших скоропомощных стационарных комплексов. В них предусмотрены современные операционные и вертолетные площадки.
Новые здания поликлиник будут созданы в едином дизайне, в них также будет установлено современное медицинское оборудование. Кроме того, продолжится строительство нескольких больших больниц.
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