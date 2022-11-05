Скоропомощный комплекс ГКБ имени Буянова готов более чем наполовину – Собянин

Фото: stroi.mos.ru

Строительная готовность скоропомощного стационара при больнице имени Буянова превышает 50%. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Новый скоропомощной комплекс – на территории больницы имени В.М. Буянова – построен больше чем наполовину. Современный медицинский центр сможет принимать до 300 экстренных пациентов в сутки", – написал мэр.

Он рассказал, что при стационаре будут работать социальные координаторы, которое смогут помочь пациентам и их близким: отметят на вопросы, вызовут такси, пригласят психолога и даже помогут с получением соцпомощи. Медицинскую помощь пациентам будут оказывать прямо палатах – для этого их оборудуют всем необходимым.

Также Собянин напомнил, что всего в городе будут работать шесть скоропомощных комплексов. Сейчас для них идет разработка единого стандарта оказания экстренной помощи.

Ранее сообщалось, что при ГКБ имени Вересаева построят вертолетную площадку. Соответствующий проект утвердил Москомэкспертизы. Благодаря этому врачи смогут круглосуточно вылетать к пациентам, которым требуется экстренная помощь.



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