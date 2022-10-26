Бочкарев: пять крупнейших больниц Москвы оснастят системами умной эксплуатации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Система умной эксплуатации будет внедрена в пяти крупных медицинских комплексах столицы. Об этом сообщил заместитель Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как отметил Бочкарев, инновационная разработка позволит оптимизировать затраты на техническое обеспечение помещений, планировать ресурсы и материалы, а также повысить качество эксплуатации объектов. Их установят в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, МКНЦ имени А. С. Логинова, ГКБ имени С. П. Боткина, больнице № 15 имени О. М. Филатова, Инфекционной клинической больнице № 1. Причем в МКНЦ имени А. С. Логинова планируют установить систему в первую очередь.

Заммэра Москвы подчеркнул, что система умной эксплуатации уже используется в Международном центре самбо и боксе в "Лужниках", а также в комплексе зданий Международного медицинского кластера.

Рассказывая о разработке, Бочкарев также отметил преимущества подобной системы для пациентов и сотрудников медицинских учреждений.

"Например, система умной эксплуатации позволит поддерживать комфортную температуру в помещениях, экономить свет, включая его при нахождении в зале людей, и многое другое", – сообщил Бочкарев.

Основатель и генеральный директор компании Explo-IT Игорь Афанасьев, разработку которой планируют внедрять в столичных клиниках, уточнил, что установка системы позволит увеличить производительность инженерного состава на 20%. Кроме того, размер затрат на материально-техническое обеспечение может упасть до 50%. Таким образом, оборудование может проработать на 15% дольше, чем обычно.

До этого Бочкарев рассказал о плане создания в Москве сети современных скоропомощных комплексов. Три подобных учреждения планируют достроить в ближайшее время. Подобная мера позволит повысить оперативность реагирования специалистов на случаи, когда пациентам требуется экстренная помощь.

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