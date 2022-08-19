Сеть современных скоропомощных стационарных комплексов создадут в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В ближайшие годы в столице сформируют сеть скоропомощных стационарных комплексов (ССК) с уникальным медицинским оборудованием и вертолетными площадками, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Москва готовится к беспрецедентному запуску новых медицинских мощностей. Это уникальные, не имеющие аналогов в России медицинские объекты для оказания экстренной помощи больным", – заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, три таких комплекса планируется достроить уже в ближайшем будущем. В частности, комплекс при больнице имени Вересаева готов на 75%, при НИИ скорой помощи имени Склифосовского – на 84%, при Боткинской больнице – на 65%. Когда строительные работы завершатся, начнется подготовка к приему пациентов и в зданиях будут устанавливать высокотехнологичное диагностическое оборудование и мебель.
Аналогичные комплексы строятся на территории городских клинических больниц № 15 имени Филатова и имени Буянова. На базе городской клинической больницы № 1 имени Пирогова идет капремонт корпуса, в котором расположится шестой скоропомощный стационарный комплекс.
Замглавы департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай, в свою очередь, сообщил, что сеть скоропомощных стационарных комплексов повысит оперативность и качество оказания медицинской помощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства.
В комплексах установят многофункциональные аппараты КТ, МРТ, рентген-установки, аппараты УЗИ экспертного класса, эндоскопическое оборудование. Для проведения хирургических вмешательств оборудуют разнопрофильные операционные, в том числе гибридные и ангиографические.
Медучреждения для размещения ССК выбирали так, чтобы пациенты из любого района Москвы могли максимально оперативно получить помощь. На территории пяти больниц уже есть или будут оборудованы вертолетные площадки для санитарного авиатранспорта.
Для родственников пациентов создадут комфортные комнаты ожидания, кабинеты психологической поддержки и кафе. Для медиков оборудуют уютные комнаты для отдыха и приема пищи.
Ранее сообщалось, что еще три поликлиники открыли в Москве после капремонта. Отмечалось, что теперь в обновленных зданиях почти 100 тысяч пациентов районов Северное Тушино, Чертаново Южное и Строгино будут получать качественную и доступную медпомощь.
В рамках проведения ремонта также были благоустроены и территории рядом с медучреждениями. Так, пешеходные и транспортные потоки были разделены, организованы места для отдыха, обустроены парковки для велосипедов и самокатов, а также игровые зоны для детей.
Более 10 тыс единиц оборудования поставлено в медорганизации Москвы с начала года
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