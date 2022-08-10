Еще три поликлиники открыли в Москве после капремонта

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В Москве после проведения капитального ремонта по новому стандарту открыли две детские и одну взрослую поликлиники, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"После завершения работ открываем еще три поликлиники: одну взрослую и две детских. Теперь в обновленных зданиях почти 100 тысяч пациентов районов Северное Тушино, Чертаново Южное и Строгино будут получать качественную и доступную медицинскую помощь", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Уточняется, что филиал № 3 городской поликлиники № 219 находится на Планерной улице, его общая площадь составляет свыше 3,2 тысячи квадратных метров. В медучреждении в рамках капремонта был установлен аппарат типа U-дуга, новый маммограф и рентген-аппарат на два рабочих места.
На Дорожной улице находится детская городская поликлиника площадью почти 5 тысяч квадратных метров, где после проведения капремонта установили новый рентген-аппарат на два рабочих места.
Филиал № 1 детской городской поликлиники № 58 площадью порядка 2 тысяч квадратных метров располагается на улице Кулакова.
В рамках проведения капитального ремонта также были благоустроены и территории рядом с медучреждениями. Так, пешеходные и транспортные потоки были разделены, организованы места для отдыха, обустроены парковки для велосипедов и самокатов, а также игровые зоны для детей.
Анастасия Ракова уточнила, что в 58 зданиях поликлиник в настоящее время завершены работы по ремонту. В них обновили внутреннюю и внешнюю отделку, инженерные системы, а также установили современное цифровое медицинское оборудование.
Ранее руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов сообщил, что все поликлиники Москвы проектируются по новому столичному стандарту с кафе, игровыми зонами и информационными центрами.
Во всех поликлиниках на первых этажах будут располагаться кафе, а в детских медучреждениях – игровые зоны с мягким покрытием, где дети смогут ожидать приема врача.
По словам Загрутдинова, вместо регистратур в поликлиниках появились информационные центры. Вместе с тем в медучреждениях организована понятная навигация.
Основные кабинеты врачей находятся на первых этажах для удобства посетителей, в то время как менее востребованные располагаются выше. В то же время приемы узких специалистов и функциональная диагностика проводятся рядом, чтобы пациенты могли получить все услуги в одном месте.
Ремонт педиатрического корпуса Морозовской больницы завершится в сентябре
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