Кафе, игровые зоны и инфоцентры появятся в новых поликлиниках Москвы

12:45
Десять поликлиник планируют открыть в Москве до конца 2022 года
Все поликлиники Москвы проектируются по новому столичному стандарту с кафе, игровыми зонами и информационными центрами, рассказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов в интервью телеканалу Москва 24.
"Во-первых, большие холлы со вторым светом. Когда приходим в поликлинику, логистика, вся поликлиника, размещение помещений, кабинетов, выстроена таким образом, чтобы минимизировать очереди. То есть сами бизнес-процессы, под них подвязанные, размещение всех кабинетов в поликлиниках, они именно позволяют создать комфорт пациентам в поликлиниках", – отметил он.
Кроме того, во всех поликлиниках на первых этажах будут располагаться кафе, а в детских медучреждениях – игровые зоны с мягким покрытием, где дети смогут ожидать приема врача.
По словам Загрутдинова, вместо регистратур в поликлиниках появились информационные центры. Вместе с тем в медучреждениях организована понятная навигация.
Основные кабинеты врачей находятся на первых этажах для удобства посетителей, в то время как менее востребованные располагаются выше. В то же время приемы узких специалистов и функциональная диагностика проводятся рядом, чтобы пациенты могли получить все услуги в одном месте.
Загрутдинов отметил, что все столичные поликлиники оформлены в одинаковой цветовой гамме.
Глава столичного Депстроя добавил, что в настоящее время в Москве возводят 17 поликлиник, в 2022 году планируется ввод в эксплуатацию 10 учреждений.
Ранее Сергей Собянин утвердил программу реконструкции и ремонта медицинских учреждений на текущий год. Так, планируется реконструировать 101 здание амбулаторно-поликлинических учреждений, в 65 из которых работы завершат до конца года. В этом году также планируется завершить реконструкцию трех корпусов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.
Большое интервью Рафика Загрутдинова смотрите сегодня в 17:15 на телеканале Москва 24.
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