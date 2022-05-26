Москва через два года будет одним из лучших городов по медицинской помощи – Собянин

11:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Москва через два года будет одним из лучших городов мира по оказанию стационарной и амбулаторной медицинской помощи, сообщил Сергей Собянин в ходе выступления перед участниками суперфинала конкурса управленцев "Лидеры России", который проходит в Гостином дворе.
"Продолжаем развивать и стационарное, и амбулаторное звено, и Москва, как уже видим, через два года будет одним из лучших городов мира и с точки зрения стационарной и амбулаторной помощи. И конечно же, в перспективе будет новая современная персонифицированная медицина", – сказал градоначальник.
Собянин подчеркнул, что пандемия коронавируса подтолкнула развитие в столичном здравоохранении, решения принимались быстрее.
Ранее Собянин утвердил программу реконструкции и ремонта медицинских учреждений на текущий год. Так, планируется реконструировать 101 здание амбулаторно-поликлинических учреждений, в 65 из которых работы завершат до конца года. В этом году также планируется завершить реконструкцию трех корпусов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.
Москва закупила по офсетным контрактам на 2022 год лекарств почти на 1,3 млрд рублей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: