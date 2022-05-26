Москва через два года будет одним из лучших городов по медицинской помощи – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва через два года будет одним из лучших городов мира по оказанию стационарной и амбулаторной медицинской помощи, сообщил Сергей Собянин в ходе выступления перед участниками суперфинала конкурса управленцев "Лидеры России", который проходит в Гостином дворе.

"Продолжаем развивать и стационарное, и амбулаторное звено, и Москва, как уже видим, через два года будет одним из лучших городов мира и с точки зрения стационарной и амбулаторной помощи. И конечно же, в перспективе будет новая современная персонифицированная медицина", – сказал градоначальник.

Собянин подчеркнул, что пандемия коронавируса подтолкнула развитие в столичном здравоохранении, решения принимались быстрее.

Ранее Собянин утвердил программу реконструкции и ремонта медицинских учреждений на текущий год. Так, планируется реконструировать 101 здание амбулаторно-поликлинических учреждений, в 65 из которых работы завершат до конца года. В этом году также планируется завершить реконструкцию трех корпусов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.

