Более 200 зданий поликлиник включили в программу модернизации в столице – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Программы строительства и реконструкции медучреждений столицы выполнят в полном объеме, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, только в программу модернизации поликлиник включили свыше 200 зданий. Он подчеркнул, что это половина всего амбулаторного фонда города. Мэр рассказал, что уже обновили 41 здание, остальные находятся в работе.

"Многим строениям больше полувека, а некоторые – еще старше. Простым косметическим ремонтом там было не обойтись. Мы добились того, что перестраиваем их по новому московскому стандарту в среднем за год", – рассказал мэр.

Он сообщил, что на днях завершился ремонт в поликлинике №23 в Некрасовке. В обновленном здании будут оказывать медицинскую помощь и взрослым, и детям. Также подходят к концу работы в филиале городской поликлиники №45 на улице Флотской в Ховрине и в филиале детской поликлиники №150 на проспекте 40 лет Октября в Люблине. Их откроют в ближайшее время.

"Строим с нуля поликлиники там, где их до сих пор не было. К 2024 году планируем ввести 35 зданий с современным оборудованием и новой логистикой", – заключил Собянин.

Ранее Сергей Собянин утвердил программу реконструкции и ремонта медицинских учреждений на текущий год. Так, планируется реконструировать 101 здание амбулаторно-поликлинических учреждений, в 65 из которых работы завершат до конца года. В этом году также планируется завершить реконструкцию трех корпусов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.