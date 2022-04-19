Врачи закрытых на ремонт поликлиник Москвы продолжают работать в других зданиях – Депздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сотрудники столичных поликлиник, временно закрывшихся на капитальный ремонт, продолжают оказывать помощь пациентам в других зданиях. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

"На время капитального ремонта медицинская помощь для горожан остается такой же доступной. Пациенты, прикрепленные к поликлиникам, уходящим в ремонт, продолжат ходить к своим привычным врачам и смогут записываться к ним онлайн, просто прием будет проводиться в другом здании", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пациентам, планирующим продолжить наблюдаться у прежних специалистов, при записи необходимо обращать внимание на адрес поликлиники, где проводится прием. При этом москвичи могут прикрепиться и к другим медучреждениям: для этого нужно подать заявку лично в регистратуре или на портале mos.ru.

"Услуга доступна совершеннолетним пациентам, имеющим московский полис ОМС и паспорт гражданина РФ. Заявка будет рассмотрена в течение трех рабочих дней. Кроме того, подать заявление можно, придя в поликлинику лично. Заявление на прикрепление к городской поликлинике можно подавать не чаще одного раза в год", – говорится в сообщении.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в 2022 году около 1,5 миллиона жителей столицы получат обновленные поликлиники возле дома.

В 2020 году в Москве началась масштабная программа капитального ремонта городских поликлиник. В настоящее время работы ведутся в 86 зданиях, в 41 они уже завершены. Всего программа включает в себя более 200 поликлиник, в которых появится современное медицинское оборудование для проведения функциональной диагностики, исследования костной ткани. Также их оснащают аппаратами для наблюдения за состоянием больных с ишемической болезнью сердца.

