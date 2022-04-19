Врачи закрытых на ремонт поликлиник Москвы продолжают работать в других зданиях – Депздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сотрудники столичных поликлиник, временно закрывшихся на капитальный ремонт, продолжают оказывать помощь пациентам в других зданиях. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.
"На время капитального ремонта медицинская помощь для горожан остается такой же доступной. Пациенты, прикрепленные к поликлиникам, уходящим в ремонт, продолжат ходить к своим привычным врачам и смогут записываться к ним онлайн, просто прием будет проводиться в другом здании", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пациентам, планирующим продолжить наблюдаться у прежних специалистов, при записи необходимо обращать внимание на адрес поликлиники, где проводится прием. При этом москвичи могут прикрепиться и к другим медучреждениям: для этого нужно подать заявку лично в регистратуре или на портале mos.ru.
"Услуга доступна совершеннолетним пациентам, имеющим московский полис ОМС и паспорт гражданина РФ. Заявка будет рассмотрена в течение трех рабочих дней. Кроме того, подать заявление можно, придя в поликлинику лично. Заявление на прикрепление к городской поликлинике можно подавать не чаще одного раза в год", – говорится в сообщении.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в 2022 году около 1,5 миллиона жителей столицы получат обновленные поликлиники возле дома.
В 2020 году в Москве началась масштабная программа капитального ремонта городских поликлиник. В настоящее время работы ведутся в 86 зданиях, в 41 они уже завершены. Всего программа включает в себя более 200 поликлиник, в которых появится современное медицинское оборудование для проведения функциональной диагностики, исследования костной ткани. Также их оснащают аппаратами для наблюдения за состоянием больных с ишемической болезнью сердца.
Более 3,5 млн приемов провели врачи в обновленных поликлиниках Москвы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: