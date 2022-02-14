Собянин открыл после реконструкции здание поликлиники № 191 в Гольянове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции здание филиала № 4 городской поликлиники № 191 на улице Амурской в районе Гольяново.

Мэр столицы также пообщался по видеосвязи с сотрудниками филиала № 2 детской городской поликлиники № 12 в Орехово-Борисове Северном, которая тоже заработала после ремонта.

В рамках проекта по реконструкции здание поликлиники в Гольянове было почти полностью перестроено. Специалистам удалось сделать новый фасад, поменять инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, лифты, системы вентиляции и кондиционеры, дверные и оконные блоки, также была выполнена отделка помещений.

После ремонта в медучреждении было установлено 1,2 тысячи единиц новейшего оборудования, медицинской мебели и инструментов. Мощность учреждения равна 558 посещениям в смену.

Отмечается, что работы по реконструкции были выполнены в соответствии с новым столичным стандартом поликлиник. Для его внедрения власти осуществляют покупку нового оборудования и проводят обучение сотрудников медучреждения, а также реорганизуют пространство в зданиях поликлиник, которые не требуют ремонта, планируют возвести около 30 новых зданий поликлиник в районах, где их не хватает.

Градоначальник напомнил, что в столице с каждым месяцем еще масштабнее идет программа по реконструкции городских поликлиник. Кроме того, как отметил Собянин, сегодняшний проект по реконструкции медучреждений является самым большим за всю историю Москвы, включая не советское время.

"В этом году мы приступим к реконструкции по 100 поликлиникам. На следующий год готовится проектно-сметная документация по 68. Таким образом, 200 поликлиник включены в работу, чтобы мы уже четкий график видели по реконструкции этих 200 поликлиник до 2024 года", – подчеркнул мэр.

По его словам, объем работ, который необходимо будет выполнить, очень большой. Однако, уточнил мэр, у столичных специалистов уже есть такой опыт.

"Поэтому я думаю, что это очень позитивная программа, которая необходима как для врачей, чтобы они работали в комфортных условиях, так и для посетителей, которые получат новый сервис, новые возможности: лечебные, диагностические, больше комфорта", – заявил Собянин.

Он также поблагодарил медиков за работу в период пандемии коронавируса, подчеркнув, что городские поликлиники справились с нагрузкой в связи с ростом заболеваемости.

"Огромное вам спасибо – всем работникам поликлиник. Вы во время этой волны, которую мы переживали по "Омикрону", конечно, столкнулись с колоссальными нагрузками, с огромным вызовом для работы амбулаторного звена. Считаю, что вы справились. И сегодня, когда уже идет спад, мы можем с уверенностью сказать, московские врачи, московские поликлиники выдержали этот удар и оказали необходимую медицинскую помощь всем, кто обращался к вам", – отметил столичный мэр.

В 2022 году, кроме обновления 101 городской поликлиники, также планируют завершить ремонт трех корпусов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи и корпуса № 6 городской клинической больницы имени Боткина.

Ранее сообщалось, что в Савеловском районе Москвы построят новую поликлинику. Она будет рассчитана на 320 посещений в смену. Все кабинеты медицинского учреждения будут оснащены современным оборудованием и мебелью, адаптированной под нужды маломобильных граждан. На территории медучреждения обустроят детскую площадку, велопарковки, высадят кустарники и деревья.

