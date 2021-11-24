Новую детскую поликлинику построят на Вятской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Новая четырехэтажная детская поликлиника появится на Вятской улице в Савеловском районе, ввод здания в эксплуатацию запланирован на конец 2022 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что поликлиника, которую строят по адресу: Вятская улица, владения 37–39, будет рассчитана на 320 посещений в смену. К настоящему времени специалисты завершили возведение здания и осуществляют устройство внутренних и наружных инженерных сетей.
"Здание построят в соответствии с новым московским стандартом поликлиник. Здесь будут просторный холл со "вторым светом", зоны комфортного ожидания для пациентов, буфет, лифты и тактильные указатели", – говорится в сообщении.
Все кабинеты поликлиники будут оснащены современным оборудованием и мебелью, адаптированной под нужды маломобильных граждан. На территории медучреждения обустроят детскую площадку, велопарковки, высадят кустарники и деревья.
Ранее сообщалось, что благоустройство территорий 45 столичных поликлиник планируют завершить до конца 2022 года. Новый облик получают не только здания медучреждений, но и прилегающие к ним территории.
В ближайшие три года в Москве построят больше 30 поликлиник
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