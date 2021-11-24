Новую детскую поликлинику построят на Вятской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новая четырехэтажная детская поликлиника появится на Вятской улице в Савеловском районе, ввод здания в эксплуатацию запланирован на конец 2022 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что поликлиника, которую строят по адресу: Вятская улица, владения 37–39, будет рассчитана на 320 посещений в смену. К настоящему времени специалисты завершили возведение здания и осуществляют устройство внутренних и наружных инженерных сетей.

"Здание построят в соответствии с новым московским стандартом поликлиник. Здесь будут просторный холл со "вторым светом", зоны комфортного ожидания для пациентов, буфет, лифты и тактильные указатели", – говорится в сообщении.

Все кабинеты поликлиники будут оснащены современным оборудованием и мебелью, адаптированной под нужды маломобильных граждан. На территории медучреждения обустроят детскую площадку, велопарковки, высадят кустарники и деревья.

Ранее сообщалось, что благоустройство территорий 45 столичных поликлиник планируют завершить до конца 2022 года. Новый облик получают не только здания медучреждений, но и прилегающие к ним территории.

