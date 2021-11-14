Заммэра Бирюков рассказал о планах благоустройства территорий 45 поликлиник Москвы

11:17
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Благоустройство территорий 45 столичных поликлиник планируется завершить до конца 2022 года. Об этом говорится в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Новый облик получают не только сами здания медучреждений, которые ремонтируют в рамках нового московского стандарта поликлиник, но и прилегающие территории", – приводятся в публикации слова заммэра столицы Петра Бирюкова.
Уточняется, что в рамках работ все коммуникации убираются под землю, проводится озеленение территорий, там, где возможно, устанавливаются детские площадки, навесы для велосипедов и колясок. Кроме того, создаются возможности для комфортного перемещения маломобильных граждан, для автомобилистов обустраиваются парковки.
Закончить благоустройство семи территорий планируется до конца текущего года, остальных – уже в 2022 году.
Ранее Сергей Собянин принял решение расширить программу реконструкции поликлиник на 50 процентов. В первый этап проекта вошли 137 зданий, на втором этапе, по его словам, планируется привести в порядок еще порядка 60.
7,5 миллиардов рублей выделено в Москве на реконструкцию поликлиник
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