Собянин рассказал о расширении программы реконструкции поликлиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин принял решение расширить программу реконструкции поликлиник на 50 процентов. Об этом мэр сообщил на своем персональном сайте.

По словам градоначальника, сперва были сомнения по поводу начала масштабной реконструкции поликлиник.

"Я даже в какой-то мере оттягивал этот проект. Потому что когда зайдешь в поликлинику на ремонт, то это займет 1,5 года. А по нормативу вообще два. Значит, пациенты должны будут 1,5 года куда-то ездить. А если что-то пойдет не так и ремонт затянется лет на пять? Когда делаешь десятки поликлиник одновременно, представляете, какой это риск?" – написал мэр.

Глава города отметил, что, несмотря на это, уже были реконструированы три десятка поликлиник. В основном работы, по его словам, длятся около 9 месяцев.

Собянин пояснил, что в итоге создаются новые поликлиники, которые гораздо лучше тех, что были 30–50 лет назад. Медучреждения комфортны для пациентов и оснащены новым оборудованием.

"И самое важное – с максимальной доступностью врачей. Люди приходят в новые поликлиники и говорят: "Мы даже не представляли, что так может быть". Поэтому недавно приняли решение расширить программу. Первый этап – 137 поликлиник", – написал градоначальник.

Мэр подчеркнул, что на втором этапе будет добавлено еще 60 зданий.

Таким образом, за пять лет планируется обновить половину амбулаторного фонда столицы.

Ранее Сергей Собянин осмотрел новое здание детско-взрослой поликлиники в Нагатинском Затоне. Мэр отметил, что все строительные работы завершены, а поликлиника уже укомплектована всем необходимым современным оборудованием.

Открыть здание для горожан планируется к ноябрю. В него переедет филиал № 3 взрослой поликлиники № 67, а также филиал ДГП № 91 и женская консультация № 14 ГКБ имени Юдина.

До этого мэр осмотрел ход комплексной реконструкции здания детской городской поликлиники № 148, филиала № 3 в районе Марьино. По словам Собянина, объем работ, запланированный в этой поликлинике, выполняется за два-три года. Градоначальник отметил, что сейчас работа ведется в темпах, позволяющих сделать реконструкцию за полгода.

Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков добавил, что в конце декабря должны завершиться работы во всех поликлиниках, где ведется реконструкция в 2021 году.

