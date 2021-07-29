Собянин открыл эндоскопический центр Боткинской больницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл эндоскопический центр в городской клинической больнице имени Боткина.

"В Москве открывается два мощных центра эндоскопии. Один здесь, в Боткина, и второй в скором времени откроется в клинике имени Буянова. И в целом это позволит обеспечить в два раза больше возможностей по прохождению гастроскопии, колоноскопии. Важнейшая история в том смысле, что большое количество онкозаболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта, и нужно своевременно на ранних стадиях это определить", – сказал мэр.

По его словам, сейчас в столице по этому профилю работают небольшие маломощные центры, которые не обеспечивают необходимых объемов исследования.

"Я думаю, большинство москвичей знают, как это неприятно бывает, и люди просто боятся таких процедур. Здесь (процедура. – Прим. ред.) проходит абсолютно безболезненно и комфортно, что очень важно. Я надеюсь, что количество своевременных диагнозов и оказания помощи просто кратно увеличится в Москве после введения этих двух центров", – добавил глава города.

Сейчас в столице онкологические заболевания органов пищеварения лидируют в структуре заболеваемости злокачественными ново­образованиями (ЗНО) – по данным за I полугодие 2021 года, опухолевые образования желудка и кишечника составляют 23% от общего числа выявленных ЗНО.

Чтобы увеличить выявляемость таких заболеваний на ранних стадиях с помощью расширения доступа к эндоскопическому онкоскринингу, власти Москвы реализуют пилотный проект по созданию специализированных центров для проведения эндоскопических исследований: гастроскопии и колоноскопии.

Первые такие центры создаются на базе двух многопрофильных стационаров – ГКБ имени Боткина и ГКБ имени Буянова. Второй планируется открыть осенью 2021 года. Их мощности позволят выполнять более 950 исследований в сутки, что составит около 340 тысяч исследований в год.

Эндоскопический центр в клинике имени Боткина занимает первые два этажа корпуса 22. Его мощность – более 320 исследований в сутки. Это около 115 тысяч исследований в год. В центре восемь эндоскопических процедурных с палатой пробуждения на 10 коек, установлено около 200 единиц современного медицинского оборудования, в том числе аппарат Fujifilm Eluxeo, который позволит дополнить стандартное эндоскопическое исследование микроскопией опухолевой ткани, обеспечит хранение и передачу видеоинформации.

Обследование здесь можно будет сделать всего за 1,5 часа, включая отдых после процедуры. В больнице имени Боткина продолжается реализация программы комплексного развития. До конца 2021 года планируется завершить ремонт пяти корпусов. Еще пять зданий клиники отремонтируют в 2022–2023 годах.

Это станет следующим этапом реализации программы. Также в ближайшие годы здесь построят современный стационарный скоропомощной корпус. В новом корпусе экстренные пациенты будут получать весь комплекс медицинской помощи в течение первых суток после госпитализации: диагностика – оперативное вмешательство – реанимационные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в рамках поставки на 2020–2023 годы столица закупила более 4,6 тысячи единиц сложного высокотехнологичного медоборудования: 41 ангиограф, 132 аппарата для КТ, 101 аппарат для МРТ, 2 926 аппаратов УЗИ, 193 рентгенографических аппарата типа U-дуга, рентгенодиагностические аппараты, маммографы, эндоскопическое оборудование и другую технику.

