Москва начинает переход на электронные медкарты без дублирования на бумаге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во взрослых и детских поликлиниках столицы начался процесс перехода к ведению электронных медкарт без дублирования на бумаге. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Медицинские документы планируют создавать и хранить в электронном виде в ЕМИАС. Пилотный проект по использованию только электронных медицинских карт детей стартует в апреле на базе двух детских поликлиник. Сейчас активно ведется работа по оцифровке необходимой информации.

Ожидается, что с октября приступят к массовой реализации проекта в детских поликлиниках города. В дальнейшем будет принято решение о сроках расширения проекта и на взрослые поликлиники.

"Мы достигли высокого уровня проникновения передовых технологий в здравоохранении. Благодаря единой цифровой платформе у нас есть возможность сделать следующий шаг в "поликлинику будущего". Поликлиники города постепенно начинают переход на ведение медицинских документов в электронном виде в ЕМИАС – протоколы осмотров, результаты исследований, сведения о прививках и многие другие. Мы начнем эксперимент на базе двух детских поликлиник – в них будут использоваться электронные медицинские карты без дублирования на бумажном носителе", – отметила Анастасия Ракова.

По ее словам, все сведения о здоровье малышей будут всегда под рукой врачей и родителей. По желанию пациента или законного представителя медкарту можно будет вести на бумажном носителе.

В электронных картах есть сведения о пациенте, протоколы осмотров, выписной эпикриз, назначение консультаций и процедур, листок нетрудоспособности и другие данные. Доступ к электронной медкарте можно оформить на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что москвичи более 24 миллионов раз обратились к электронной медкарте за год работы сервиса. Ежедневно через mos.ru в карту заходят порядка 40 тысяч человек. При этом пользоваться медкартой на мобильном устройстве предпочитают уже более 530 тысяч москвичей.

Чтобы получить доступ к медкарте, требуется выбрать на портале раздел "Здоровье" в "Каталоге услуг", а затем выбрать пункт меню, посвященный этому сервису. Далее необходимо заполнить заявление, после чего доступ к карте предоставят в течение пяти дней.

Пользоваться медицинской картой можно также на смартфонах. Для этого потребуется приложение "ЕМИАС.ИНФО". При этом обязательно надо оформить доступ через mos.ru, и только потом появится возможность ознакомиться с документом на смартфоне.