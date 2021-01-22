Москвичи более 24 млн раз обратились к электронной медкарте за год работы сервиса

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С января прошлого года москвичи обратились к электронной медицинской карте (ЭМК) более 24 миллионов раз, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"За год работы к сервису обратились 24 миллиона раз, из которых более 17 миллионов приходится на портал mos.ru, а оставшиеся 7 миллионов – на мобильную версию медкарты в приложении. При этом пользоваться медкартой на мобильном устройстве предпочитают уже более 530 тысяч москвичей", – сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она подчеркнула, что ежедневно через mos.ru в карту заходят порядка 40 тысяч человек.
Чтобы получить доступ к медкарте, требуется выбрать на портале раздел "Здоровье" в "Каталоге услуг", а затем выбрать пункт меню, посвященный этому сервису. Далее необходимо заполнить заявление, после чего доступ к карте предоставят в течение пяти дней.
Пользоваться медицинской картой можно также на смартфонах. Для этого потребуется приложение "ЕМИАС.ИНФО". При этом обязательно надо оформить доступ через mos.ru, и только потом появится возможность ознакомиться с документом на смартфоне.
Благодаря сервису пользователи могут увидеть протоколы осмотра врачей, результаты различных исследований, в том числе компьютерной томографии, выписные эпикризы из стационара, актуальные рецепты и данные о вызовах скорой помощи.
С помощью сервиса пользователи также могут внести данные о температуре тела, артериальном давлении, пульсе, уровне кислорода и сахара в крови. В дальнейшем указанные данные помогают врачу составить более полную картину о здоровье пациента.
"Это однозначно удобно, ведь ранее нужно было обращаться в медучреждения, чтобы получить эти данные, а сейчас они доступны москвичам в любое время онлайн. За 12 месяцев мы сделали многое, и в наших планах – расширение функционала сервиса для горожан", – добавила Ракова.
Ранее сообщалось, что в столице постоянно увеличивается количество пациентов, которые записываются к врачам удаленно. Москвичи воспользовались возможностью удаленной записи к врачам почти 300 миллионов раз с 2013 года.
Удаленно можно записаться на прием к терапевту, врачу общей практики, хирургу, офтальмологу и другим врачам. Запись доступна в мобильных приложениях "ЕМИАС.ИНФО", "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", на порталах mos.ru и "ЕМИАС.ИНФО", а также по телефону +7 (495) 539-30-00.
"Это наш город": москвичи более 500 тыс раз скачали приложение "ЕМИАС.ИНФО"
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