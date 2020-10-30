Более 70% пациентов в Москве записываются к врачам удаленно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице постоянно увеличивается количество пациентов, которые записываются к врачам удаленно. Москвичи воспользовались возможностью удаленной записи к врачам почти 300 миллионов раз с 2013 года. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"При этом доля горожан, которые предпочитают назначать прием в таком формате, постоянно увеличивается. В 2013 году через интернет-ресурсы и колл-центр к врачам записывались 12,7% пациентов, в 2019 году – 57%, в текущем году – уже 72%", – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что воспользоваться удаленной записью могут пациенты, прикрепленные к одной из городских поликлиник.

Удаленно можно записаться на прием к терапевту, врачу общей практики, хирургу, офтальмологу и другим врачам. Запись доступна в мобильных приложениях "ЕМИАС.ИНФО", "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", на порталах mos.ru и "ЕМИАС.ИНФО", а также по телефону +7 (495) 539-30-00.

Возможность электронной записи не только экономит время горожан, но и позволяет медорганизации управлять потоками пациентов и собственными ресурсами для обеспечения высокого уровня доступности медицинской помощи, говорится в материале.

Ранее стало известно, что более 1,4 миллиона москвичей получили доступ к электронным медицинским картам с начала текущего года. Сначала пользователям были доступны протоколы осмотров врачей и результаты исследований, а также выписки из стационаров. В новой версии сервиса москвичи сами могут вносить документы с детскими прививками и исследованиями, заполнять анкеты с личным анамнезом.