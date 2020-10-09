Свыше 50 тыс документов москвичи загрузили в электронные медкарты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 50 тысяч документов загрузили москвичи в электронные медицинские карты, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, свыше 20 тысяч раз были загружены результаты исследований и анализов, полученные в федеральных и частных медорганизациях.

"Около 12 тысяч раз жители города добавили в медкарту результаты инструментальной диагностики. На третьем месте – протоколы осмотров (более семи тысяч)", – говорится в материале.

Отмечается, что электронная медкарта позволяет хранить всю информацию на мобильном устройстве. Пользователям доступны протоколы осмотров врачей столичных поликлиник с 2017 года, результаты лабораторных исследований с 2019 года, результаты КТ, МРТ, флюорографии и других инструментальных исследований с 2020 года, выписки из стационаров с 2019 года.

В электронной медкарте также отображаются данные о прививках и результаты анализов на COVID-19, сделанные после 20 апреля.

С 26 июня в раздел "Дневник здоровья" можно вносить данные о температуре тела и уровне кислорода, а с 29 июня – о пульсе, уровне сахара в крови и артериальном давлении.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за восемь месяцев услугой онлайн-доступа к электронной медицинской карте воспользовались более миллиона москвичей. Карта собирает в себе электронные документы: анализы, исследования, выписки из стационаров, тесты на коронавирус и другие материалы. Все это, по словам мэра, позволяет горожанам не только сэкономить время, но и деньги.

Собянин отметил, что в будущем в карте планируют запустить "сигнал тревоги", который в случае серьезных отклонений от нормы ЭМК подаст знак, что нужно срочно обратиться к врачу.

Электронная медицинская карта доступна на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Начать пользоваться ЭМК в приложении могут лица старше 15 лет со столичным полисом ОМС. Для получения доступа потребуется порядка пяти рабочих дней. Перед этим нужно подать заявку, заполнив заявление.

