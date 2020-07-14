В Москве патоморфологические лаборатории получили новое оборудование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В 2019–2020 годах столичный департамент здравоохранения провел масштабное переоборудование патоморфологических лабораторий в онкологических центрах города, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она уточнила, что в рамках 13 контрактов город закупил почти 300 единиц оборудования и 20 единиц комплектующих и принадлежностей. На эти цели направили около 670 миллионов рублей.
"Важным этапом лечения пациентов с онкологией является своевременная диагностика – для этого мы активно наращиваем лабораторные мощности. Мы закупили почти 300 единиц оборудования и 20 единиц комплектующих и принадлежностей на общую сумму более 670 миллионов рублей", – заявила заммэра.
Она рассказала, что новые приборы для проведения иммуногистохимических и молекулярно-генетических исследований получили лаборатории крупнейших онкологических центров. В частности, это Боткинская больница, городские клинические онкологические больницы № 1 и 62, Московский клинический научный центр имени Логинова, больница имени Плетнева, ГКБ № 40 и Морозовская детская больница.
Ракова добавила, что лаборатории получили 11 станций вырезки гистологического материала и 6 современных гистологических процессоров для подготовки препаратов, взятых при биопсии для определения доброкачественных или злокачественных образований.
Оснащение лабораторий городских онкологических центров – это один из этапов планового развития онкологической сети. Переоборудование морфологических и генетических лабораторий позволяет повысить точность диагностики и определения методов лечения, в том числе медикаментозной таргетной терапии.
Современные приборы помогают специалистам определить природу опухолевой клетки и правильно подобрать лечение, которое воспринимает опухоль как мишень и поражает ее, не затрагивая соседние здоровые клетки.
В лаборатории столичных учреждений поставили специальные аппараты, которые упрощают подготовку исследуемых препаратов. К примеру, современные микротомы для приготовления срезов, лабораторные дозаторы, перемешивающие устройства и другие.
Часть закупленного оборудования предназначается для оснащения рабочих мест сотрудников лабораторий – куплено 78 микроскопов, 16 принтеров для маркировки гистологических кассет, 14 аппаратов для упаковки биологических образцов, 7 лабораторных холодильников, 4 лабораторных вытяжных шкафа и другое.
В декабре прошлого года в столице утвердили новый стандарт онкологической помощи. В рамках проекта на базе крупнейших городских стационаров организовали шесть многопрофильных онкологических центров с полным спектром клинических возможностей. Среди них диагностика, хирургическое лечение, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение и другие.
Во время распространения коронавирусной инфекции плановая медицинская помощь пациентам с онкологией оказывалась в полном объеме. Итоговые показатели этой работы превысили прошлогодние примерно на четверть.
В конце июня Сергей Собянин открыл Московский международный онкологический центр (ММОЦ), созданный по соглашению с АО "Европейский медицинский центр" (ЕМС).
Помощь в центре получило уже около тысячи человек. В текущем году в ММОЦ сможет пройти лучевую терапию более 4,5 тысячи пациентов. В ближайшее время будет открыт круглосуточный стационар и отделение радионуклидной диагностики. В рамках второй очереди проекта до 2025 года на базе ММОЦ планируется создать многопрофильный медцентр.
В центре организуют работу международных учебно-тренировочных симуляционных центров Varian и Siemens для обучения и повышения квалификации специалистов по профилю "радиотерапия".
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