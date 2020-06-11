Детскую поликлинику построят в Савеловском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Савеловском районе возведут детскую поликлинику. Соответствующий проект одобрили в градостроительно-земельной комиссии Москвы, передает портал мэра и правительства столицы.

Здание будет построено на участке площадью 0,6 гектара на месте нежилых строений. Поликлиника будет рассчитана на 320 посещений в смену.

Уточняется, что суммарная поэтажная площадь строения составит свыше 15 460 квадратных метров.

Ранее сообщалось о том, что центр специализированной хирургической помощи откроют в больнице имени Юдина на юге Москвы. Планируется, что новое учреждение начнет прием пациентов уже в следующем месяце.