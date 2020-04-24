До конца года в Москве построят 13 медицинских объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С начала года в Москве построено четыре здания для различных медучреждений. В этом году планируется построить еще 13 объектов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Строительство медицинских объектов, особенно в сложившейся сегодня ситуации, является очень важным направлением нашей деятельности", – цитирует заммэра пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Он напомнил, что также вне годового плана всего за месяц была построена и уже открыта инфекционная больница в ТиНАО на 800 мест для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, в столице построены здания для перинатально-кардиологического корпуса на 330 мест при больнице № 67, детской поликлиники № 71 на 320 посещений в смену, медцентр в составе жилого комплекса на Варшавском шоссе, а также корпус медобслуживания на 50 посещений в смену в Хорошевском районе.

До конца года будут сданы поликлиники, больницы и станции скорой помощи, часть из которых возводятся за счет средств частных инвесторов.

Ранее Бочкарев сообщил, что в городе с начала года построили 17 социальных объектов различного назначения. В этот перечень входят семь детских садов, одна школа, одно спортивное сооружение, а также четыре объекта здравоохранения и четыре здания для учреждений культуры.

14 из 17 построенных соцобъектов были возведены за счет инвесторов.