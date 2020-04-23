Собянин открыл коронавирусный стационар на базе госпиталя МВД

11:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин и начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов открыли коронавирусный стационар на базе клинического госпиталя медико-санитарной части МВД России по Москве на улице Новой Ипатовке.
"По поручению министра внутренних дел и в соответствии с распоряжением правительства РФ, госпиталь ГУВД переходит в систему борьбы с COVID, и сегодня сюда поступит первый пациент. Должен сказать, что городское управление внутренних дел, его сотрудники постоянно находятся на передовой, помогают обеспечивать контроль над движением в городе, процессами самоизоляции, выявления групп риска, контроля за ними", – сказал мэр Москвы.
Собянин также отметил, что на протяжении последних полутора месяцев проводится активная ежедневная работа вместе с полицией, сотрудниками главного управления внутренних дел.
"Я надеюсь, что госпиталь ГУВД, который вступит в борьбу с COVID, также будет оказывать помощь полицейским, сотрудникам внутренних дел", – подчеркнул глава города.
В обычные времена госпиталь представлял собой многопрофильный ведомственный стационар, где лечились личный состав, ветераны и члены семей сотрудников московской полиции. По решению правительства РФ, согласованному со столичными властями, медорганизацию полностью перепрофилировали на лечение больных COVID-19.
Менее чем за две недели – с 8 по 20 апреля – в госпитале организовали санпропускник с 20 душевыми и 6 раздевалками, разграничили "чистые" и "грязные" зоны, смонтировали КПП и станцию обеззараживания машин скорой помощи.
Специалисты проложили трубопровод кислородоснабжения и установили кислородные клапаны в больничных палатах. В стационаре отремонтировали помещения и установили оборудование лаборатории ПЦР-диагностики, которая в настоящее время функционирует в тестовом режиме: завершается обучение персонала, после чего планируется проводить до 300 исследований на коронавирус в сутки.
В результате в клинике развернулись 300 коронавирусных коек плюс 30 коек реанимации. Стационар оснащен современным медицинским оборудованием, включая 20 аппаратов ИВЛ, 1 – КТ и 2 – МРТ.
Палаты оборудованы санузлами с туалетом, душем, раковиной и системой обеззараживания помещений. В необходимом объеме закуплены лекарства, в том числе противовирусные и антибактериальные препараты, дезинфицирующие и антисептические средства.
Пациенты будут получать специализированное сбалансированное пятиразовое питание. В госпитале организуют прием передач для лежащих в больнице, в том числе в выходные и праздничные дни.
В штате стационара – 235 врачей и 414 сотрудников среднего медперсонала. Все они прошли переподготовку, в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты. Лечение в стационаре будет бесплатным, госпитализация – в общем порядке по скорой.
Первых пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию клинический госпиталь принял 23 апреля. Сотрудники и пенсионеры МВД России, ранее проходившие здесь лечение, переведены в другие медицинские учреждения МВД России.
По состоянию на 23 апреля в Москве для лечения больных с COVID-19 развернуты отделения в 57 федеральных, городских и частных стационарах.
В поселении Вороновском (ТиНАО) построена и открыта новая инфекционная больница на 800 коек с возможностью расширения до 900 коек.
Продолжается подготовка к развертыванию госпиталей для лечения больных коронавирусом еще в нескольких корпусах федеральных, городских и частных больниц. На территории ряда городских стационаров начато возведение временных быстровозводимых медицинских корпусов, предназначенных для долечивания выздоравливающих пациентов.
Временные госпитали оборудуют всем необходимым для комфортного пребывания пациентов, включая отопление, горячую и холодную воду, санузлы. В общей сложности во временных госпиталях планируется разместить порядка 1,2 тысячи коек долечивания, на которых пациенты будут проводить несколько дней перед выпиской домой.
Для персонала коронавирусных стационаров введены надбавки к заработной плате. Врачи получат дополнительные 70 тысяч рублей в месяц, средний медицинский персонал – 50 тысяч рублей, младший медперсонал и другие сотрудники – 30 тысяч рублей.
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