Собянин открыл коронавирусный стационар на базе госпиталя МВД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин и начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов открыли коронавирусный стационар на базе клинического госпиталя медико-санитарной части МВД России по Москве на улице Новой Ипатовке.

"По поручению министра внутренних дел и в соответствии с распоряжением правительства РФ, госпиталь ГУВД переходит в систему борьбы с COVID, и сегодня сюда поступит первый пациент. Должен сказать, что городское управление внутренних дел, его сотрудники постоянно находятся на передовой, помогают обеспечивать контроль над движением в городе, процессами самоизоляции, выявления групп риска, контроля за ними", – сказал мэр Москвы.

Собянин также отметил, что на протяжении последних полутора месяцев проводится активная ежедневная работа вместе с полицией, сотрудниками главного управления внутренних дел.

"Я надеюсь, что госпиталь ГУВД, который вступит в борьбу с COVID, также будет оказывать помощь полицейским, сотрудникам внутренних дел", – подчеркнул глава города.

В обычные времена госпиталь представлял собой многопрофильный ведомственный стационар, где лечились личный состав, ветераны и члены семей сотрудников московской полиции. По решению правительства РФ, согласованному со столичными властями, медорганизацию полностью перепрофилировали на лечение больных COVID-19.

Менее чем за две недели – с 8 по 20 апреля – в госпитале организовали санпропускник с 20 душевыми и 6 раздевалками, разграничили "чистые" и "грязные" зоны, смонтировали КПП и станцию обеззараживания машин скорой помощи.

Специалисты проложили трубопровод кислородоснабжения и установили кислородные клапаны в больничных палатах. В стационаре отремонтировали помещения и установили оборудование лаборатории ПЦР-диагностики, которая в настоящее время функционирует в тестовом режиме: завершается обучение персонала, после чего планируется проводить до 300 исследований на коронавирус в сутки.

В результате в клинике развернулись 300 коронавирусных коек плюс 30 коек реанимации. Стационар оснащен современным медицинским оборудованием, включая 20 аппаратов ИВЛ, 1 – КТ и 2 – МРТ.

Палаты оборудованы санузлами с туалетом, душем, раковиной и системой обеззараживания помещений. В необходимом объеме закуплены лекарства, в том числе противовирусные и антибактериальные препараты, дезинфицирующие и антисептические средства.

Пациенты будут получать специализированное сбалансированное пятиразовое питание. В госпитале организуют прием передач для лежащих в больнице, в том числе в выходные и праздничные дни.

В штате стационара – 235 врачей и 414 сотрудников среднего медперсонала. Все они прошли переподготовку, в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты. Лечение в стационаре будет бесплатным, госпитализация – в общем порядке по скорой.

Первых пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию клинический госпиталь принял 23 апреля. Сотрудники и пенсионеры МВД России, ранее проходившие здесь лечение, переведены в другие медицинские учреждения МВД России.

По состоянию на 23 апреля в Москве для лечения больных с COVID-19 развернуты отделения в 57 федеральных, городских и частных стационарах.

В поселении Вороновском (ТиНАО) построена и открыта новая инфекционная больница на 800 коек с возможностью расширения до 900 коек.

Продолжается подготовка к развертыванию госпиталей для лечения больных коронавирусом еще в нескольких корпусах федеральных, городских и частных больниц. На территории ряда городских стационаров начато возведение временных быстровозводимых медицинских корпусов, предназначенных для долечивания выздоравливающих пациентов.

Временные госпитали оборудуют всем необходимым для комфортного пребывания пациентов, включая отопление, горячую и холодную воду, санузлы. В общей сложности во временных госпиталях планируется разместить порядка 1,2 тысячи коек долечивания, на которых пациенты будут проводить несколько дней перед выпиской домой.

Для персонала коронавирусных стационаров введены надбавки к заработной плате. Врачи получат дополнительные 70 тысяч рублей в месяц, средний медицинский персонал – 50 тысяч рублей, младший медперсонал и другие сотрудники – 30 тысяч рублей.

