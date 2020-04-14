Дополнительные помещения для отдыха медперсонала построили в больнице № 52

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В городской больнице № 52 в короткие сроки были построены дополнительные помещения для медицинского персонала. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
"В условиях, когда каждый день в больницы города поступает более 1000 новых заболевших коронавирусом, врачи и средний медицинский персонал работают на пределе. Поэтому именно сейчас возможность полноценно отдыхать очень важна для всего медицинского персонала больницы", – объяснила представитель мэрии.
Как рассказала Ракова, помещения рассчитаны на 100 мест для сна и отдыха работников. Кроме того, в здании оборудована столовая, которая может принять до 120 посетителей.
Строительством объекта занимались Capital Group и ПИК. Они использовали технологию быстровозводимых зданий – это сокращает время работы, а потому на возведение объекта потребовалось меньше трех недель. Помещения передали с опережением графика.
Новые места для отдыха врачей в ГКБ № 52 полностью соответствуют санитарным нормам и готовы для приема персонала, здесь уже установлены мебель и оборудование.
Городская больница № 52 входит в перечень стационаров, которые были перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В трех корпусах для людей с диагностированным COVID-19 подготовлено 730 коек.
Накануне в столице запустили бесплатную парковку для медработников. Воспользоваться ей могут врачи, которых включили в переданные департаменту здравоохранения списки. В целях информационной поддержки по вопросам парковки в Депздраве выделили горячую линию по телефону +7 (495) 870-72-95.
По состоянию на 13 апреля, в Москве обнаружили 1355 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории РФ подтвердили 2 558 новых эпизодов инфицирования. Численность зараженных коронавирусом выросла до отметки в 18 328 человек.
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